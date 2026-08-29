Паліса про ефект ударів по РФ: ми спроможні на певне зміщення війни у нову фазу

Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса вважає, що далекобійні удари по РФ мають накопичувальний ефект, і цими діями Україна спроможна на "певне зміщення війни у нову фазу".

Як повідомив кореспондент "Інтерфакс-Україна", про це він сказав під час зустрічі із журналістами.

"Ще два роки тому в нас не було таких можливостей впливати на таку дальність. Зараз ефект від них відчуває населення РФ. Ми демонструємо успіхи, у першу чергу у спроможності тиснути на больові точки, на центри гравітації, з певними пріоритетами і певною логікою. І це поступово має накопичувальний ефект і має на меті принести потрібний країні результат", – зазначив він.

Паліса наголосив, що Україна розвиває ці спроможності під час війни у дуже важких умовах, і водночас з підтримкою партнерів. "На мою думку, ми спроможні на певне зміщення війни у нову фазу. У першу чергу – по ударах по цілях, які з військової точки зору не приносять миттєвого ефекту, проте стратегічно несуть великий і довготривалий ефект у плані впливу на противника. Це удари по інфраструктурі, які впливають на експорт енергоносіїв, що є значною частиною бюджету РФ", – наголосив він.

Окремо Паліса відзначив удари по суднах тіньового флоту, по об’єктах логістичної інфраструктури ворога, а також по мережах і об’єктах, які забезпечують функціонування логістики РФ. Все це, за його словами, несе " і первинний, і вторинний ефект".