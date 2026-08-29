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Поліція: У Київській області поновлять рух трасою М-06 Київ – Чоп

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Поліція: У Київській області поновлять рух трасою М-06 Київ – Чоп
Фото: Нацполіція

На трасі Київ – Чоп (М-06), де раніше було перекрито рух у зв’язку з детонацією на складах у с. Мила Бучанського району, поновлять рух транспортних засобів в обох напрямках (до Києва та до Житомира) однією смугою правої частини автодороги, що у напрямку Житомира, повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

"На ділянці автодороги М-06, де рух перекритий, наразі буде організовано рух транспортних засобів. Рух здійснюватиметься в обох напрямках (до Києва та до Житомира) однією смугою правої частини автодороги, що у напрямку Житомира", – написав він у Телеграмі у суботу.

За даними поліції, на місці працюють відповідні служби та патрульні поліцейські, які регулюватимуть рух.

"Просимо водіїв бути уважними, враховувати тимчасову організацію дорожнього руху та виконувати вимоги патрульних", – додав Білошицький.

Раніше повідомлялося, що у Київській області через пожежу на складських приміщеннях у Бучанському районі, що супроводжується вибухами, було перекрито рух усіх транспортних засобів на ділянці автомобільної дороги М-06 Київ – Чоп із 15-го до 32-го км в обох напрямках.

#перекриття #київщина #мила #траса
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