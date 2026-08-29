МЗС: Кількість громадян України, яких розшукують в зоні стихійного лиха у Непалі, не змінилась – 56 людей

Кількість громадян України, яких розшукують в зоні стихійного лиха, залишається незмінною: 56 людей, даних про українських громадян серед постраждалих чи загиблих немає, повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ України (МЗС) станом на 12:00 за київським часом.

"Департамент консульської служби МЗС підтримує постійний зв’язок з рідними, а посольства України в Індії та КНР, почесний консул України в Непалі перебувають у цілодобовому контакті з місцевою владою, службами, що проводять пошуки, туроператорами, іноземними партнерами. Даних про наявність українських громадян серед постраждалих чи загиблих наразі немає", йдеться у повідомленні МЗС у суботу.

Група консульських посадових осіб посольства України в Індії знаходиться безпосередньо в Непалі.

За даними МЗС, пошуково-рятувальні операції проводяться щоденно з раннього ранку. Використання авіації ускладнене через туман і можливе лише протягом першої половини дня.

Повідомляється, що вчора рятувальні роботи тимчасово призупинялися через високий ризик прориву завального озера у Тибеті, проте після фіксації поступового контрольованого витоку води пошук було відновлено на воді, суходолі та з повітря.

З китайського боку безпосередньо до найбільш постраждалої центральної частини КПП "Чжирон" дісталися професійні пожежно-рятувальні групи. Загалом залучено понад 2 тисячі осіб та понад 300 одиниць техніки, ситуацію координує вище керівництво КНР. Автомобільний доступ до епіцентру залишається заблокованим через масштабні руйнування дорожнього полотна. Ситуація залишається складною через масштаби руйнувань та ризик повторних зсувів.

За ініціативи посольства України в Індії через компетентні органи Непалу до компанії-оператора пристроїв із функцією геолокації, які мали при собі деякі громадяни України, направлено запити лінією Інтерполу. Отримано дані про останні зафіксовані перед ударом стихії координати. Компанія продовжує спроби встановити актуальне місцезнаходження пристроїв для сприяння пошукам.

МЗС, Департамент консульської служби та посольства України в Індії та КНР продовжують здійснювати моніторинг ситуації та тримають справу щодо зникнення 56 громадян України на особливому контролі.