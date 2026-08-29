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Заступник керівника ОП спростував повідомлення про зменшення верхньої межі мобілізаційного віку до 55 років

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Заступник керівника ОП спростував повідомлення про зменшення верхньої межі мобілізаційного віку до 55 років

Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса заявив, що не має інформації щодо можливого зменшення верхньої межі мобілізаційного віку до 55 років.

Як повідомив кореспондент "Інтерфакс-Україна", про це він сказав під час зустрічі із журналістами. "Щодо зменшення верхньої межі мобілізаційного віку до 55 років я нічого не чув. Наразі таких планів, наскільки мені відомо, немає", – зазначив бригадний генерал.

Щодо термінів служби він наголосив, що "абсолютно підтримує чіткий і зрозумілий термін служби". Паліса додав, що це підтримує президент України, і постійно йде пошук формату вирішення цього питання. "Загалом, я прихильник контрактної армії, і ми до цього маємо поступово йти", – сказав Паліса.

Говорячи про співпрацю з новим міністром оборони Євгенієм Хмарою, бригадний генерал висловив йому повну підтримку та повагу. "Я, зі свого боку, в межах своєї компетенції всіляко готовий допомагати йому там, де це залежить від мене. Він користується надзвичайною повагою серед військових. Це, безумовно, позитив. І на нього покладають великі надії, великі очікування", – заявив Паліса.

За його словами, в Україні "є хороший шанс зараз об’єднати усі зусилля, аби далі тиснути на ворога, і "ми не маємо права це прогавити".

Також Паліса додав, що бачить "чудову синергію між Головкомом та міністром".

"Я вже це сказав і повторюся: треба бути завтра сильнішими, ніж ми були вчора", – резюмував він.

#мобілізаційний_вік #паліса
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