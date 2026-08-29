Паліса: йде пошук оптимального рішення, в якому форматі Білецький і Прокопенко мають відповідати за оборону Донеччини

Наразі відбувається пошук оптимального і правильного рішення, в якому форматі бригадні генерали Андрій Білецький і Денис Прокопенко мають відповідати за оборону Донеччини, як це визначив президент України, повідомив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

Як повідомив кореспондент "Інтерфакс-Україна", про це він сказав під час зустрічі із журналістами.

Паліса зазначив, що Україна в дуже складних умовах продовжує реформу корпусної системи. "І от у момент, коли в нас досі недосформовані корпуси, ми об’єктивно постаємо перед викликами паралельного пошуку форматів управління на вищому рівні. Пошук варіантів, як має бути організоване це керівництво, лягає нині на нове керівництво ЗСУ. І, зокрема, на двох командирів корпусів, яким вдалося побудувати найбільш ефективні структури – Андрія Білецького та Дениса Прокопенка. Наразі відбувається пошук оптимального і правильного рішення, в якому форматі двоє командирів мають відповідати за оборону Донеччини, як це визначив президент", – сказав Паліса.

Він додав: враховуючи, що фокус росіян буде на Донбасі, "абсолютно логічно було прийти до рішення, коли за оборону на цій ділянці поставили саме цих двох командирів, які користуються повагою та авторитетом, мають високі лідерські якості".

В ОП наголосили, що основна задача Білецького і Прокопенка – "не дати росіянам реалізувати їхні цілі, а також – вибудувати структури, спроможні управляти бойовими діями, перебуваючи в ієрархії вище над корпусами".