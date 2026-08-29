Сили оборони уразили місця запуску ударних БпЛА, комплекс РЕБ та пункт управління дронами – Генштаб

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про ураження місць запуску ударних БпЛА, комплексу РЕБ та пунктів управління 28 серпня та в ніч на 29 серпня 2026 року.

"Так, у районах міста Донецьк Донецької області та Гвардійського (ТОТ АР Крим) уражено місця зберігання, підготовки і пуску ударних БпЛА російських окупантів. Також в тимчасово окупованому українському Криму, в районі Знаменки, уражено комплекс радіоелектронної боротьби противника", – йдеться у повідомленні Генштабу у Телеграмі у суботу.

Крім того, уражено пункт управління БпЛА у Берестках Донецької області.

Ступінь завданих збитків уточнюється.

Повідомляється про підтвердження знищення 28 серпня 2026 року зенітного ракетного комплексу "Бук-М3" в районі Клинців Брянської області рф.