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В Офісі президента розповіли про майбутнє штурмових підрозділів та ОСШР

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В Офісі президента розповіли про майбутнє штурмових підрозділів та ОСШР

Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса повідомив, що на сьогодні розглядається три варіанти роботи з Об’єднаними силами швидкого реагування (ОСШР).

Як повідомив кореспондент "Інтерфакс-Україна", про це він сказав під час зустрічі із журналістами.

Паліса наголосив, що у нового головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого є бачення війни, бачення штатної структури Збройних сил України.

"І на даний момент місце Об’єднаних сил швидкого реагування як структурної одиниці у складі Збройних сил України він адаптовує до свого бачення. Більшість підрозділів буде, ймовірно, об’єднана в одному командуванні як умовний резерв головнокомандувача", – повідомив бригадний генерал.

Втім, за його словами, кілька підрозділів розглядаються як частини безпосереднього підпорядкування командувачу Сухопутних військ.

"На даний момент триває дискусія стосовно самого застосування, тобто де і які підрозділи варто застосовувати", – зазначив заступник очільника ОП.

#паліса #осшр
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