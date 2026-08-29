В Офісі президента розповіли про майбутнє штурмових підрозділів та ОСШР

Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса повідомив, що на сьогодні розглядається три варіанти роботи з Об’єднаними силами швидкого реагування (ОСШР).
Як повідомив кореспондент "Інтерфакс-Україна", про це він сказав під час зустрічі із журналістами.
Паліса наголосив, що у нового головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого є бачення війни, бачення штатної структури Збройних сил України.
"І на даний момент місце Об’єднаних сил швидкого реагування як структурної одиниці у складі Збройних сил України він адаптовує до свого бачення. Більшість підрозділів буде, ймовірно, об’єднана в одному командуванні як умовний резерв головнокомандувача", – повідомив бригадний генерал.
Втім, за його словами, кілька підрозділів розглядаються як частини безпосереднього підпорядкування командувачу Сухопутних військ.
"На даний момент триває дискусія стосовно самого застосування, тобто де і які підрозділи варто застосовувати", – зазначив заступник очільника ОП.