14-річна дівчинка загинула на Київщині через ворожі атаки вранці – ОВА

14-річна дівчинка загинула вранці у Бориспільському районі (Київська обл.) через ворожі атаки, повідомив очільник обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Сьогодні вранці у Бориспільському районі внаслідок атаки ворожих БпЛА загинула 14-річна дівчинка. Це ще одна жертва російського терору. У неї мало бути попереду ціле життя – мрії, плани, майбутнє. Щирі співчуття рідним і близьким дівчинки. Немає слів, які могли б зменшити біль від такої втрати", – написав він у Телеграмі у суботу.

За його словами, у Бориспільському районі також є постраждалі та пошкоджені цивільні об’єкти.