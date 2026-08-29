Донеччина: одна людина загинула, шестеро поранені через ворожі обстріли за добу – ОВА

Російські окупанти за минулу добу 24 рази обстріляли населені пункти Донецької області, у Слов’янську загинула одна цивільна особа, п’ятеро зазнали поранень, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Краматорський район. У Слов’янську 1 людина загинула і 5 поранені, пошкоджено 13 багатоповерхівок, 2 приватні будинки, крамниця, 2 господарчі споруди, інфраструктуру і 11 автівок", – написав він у телеграмі у суботу.

За даними ОВА, у Левадному Олександрівської громади пошкоджено приватний будинок і господарчу споруду. У Новодонецькому пошкоджено адмінбудівлю. У Привіллі Черкаської громади пошкоджено 4 приватні будинки. У Дружківці поранено людину, пошкоджено 3 багатоповерхівки.

Всього за добу росіяни 24 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 2152 людини, у тому числі 90 дітей.