Путін поставив своїм військовим завдання захопити Донбас до 31 грудня – Паліса

Кремль поставив військовому керівництву завдання вийти на адміністративні межі Луганської та Донецької областей до 31 грудня цього року, заявив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

Як повідомив кореспондент "Інтерфакс-Україна", про це він сказав під час зустрічі із журналістами.

"У політичних переговорах постійно найперше виникає питання щодо Донбасу. Політичне керівництво РФ ставить військовому керівництву завдання вирішити питання Донбасу, тобто вийти на адміністративні межі Луганської та Донецької областей, до 31 грудня цього року", – розповів бригадний генерал.

Втім, за його словами, військове керівництво РФ переконує Кремль у нереалістичності виконання цього завдання у зазначений термін, і навіть просять змістити термін до 31 березня.

"Моя суб’єктивна думка: навіть до 31 березня це нереалістична картина", – переконаний Паліса.