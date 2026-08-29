Паліса: У ворога залишаються плани щодо створення "буферної зони" на півночі України

У РФ залишаються ті самі плани щодо створення буферної зони у Харківській, Сумській, Чернігівській областях – частково, на глибину до 20 кілометрів і з можливістю подальшого її нарощування, заявив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

Як повідомив кореспондент "Інтерфакс-Україна", про це він сказав під час зустрічі із журналістами. "Також залишаються ті самі плани щодо створення буферної зони у Харківській і Сумській областях, Чернігівській – частково, на глибину до 20 кілометрів і з можливістю подальшого її нарощування. Збільшення цієї буферної зони пов’язане, в першу чергу, зі змінами технічних і тактико-технічних характеристик безпілотних апаратів", – пояснив він. Бригадний генерал зазначив, що "Умовно кажучи, кілзона росте, можливості безпілотників ростуть".

Коментуючи інформацію про можливе відкриття нових напрямків, він підтвердив, що українська сторона дійсно отримувала інформацію від розвідок, верифіковану з кількох джерел, про те, що військове керівництво збройних сил РФ отримало завдання від політичного керівництва спланувати проведення подібної операції у кількох варіантах у напрямку Києва та Чернігова.

"Я прошу зауважити: спланувати і підготувати. Тобто, дійсно, там розглядалося кілька варіантів. Відповідно, Генеральним штабом Збройних сил України напрацьовані можливі варіанти відповіді, оборони, захисту і протидії цим заходам", – сказав він. За словами Паліси, на даний момент створення наступального угруповання на цих напрямках Україна не бачить. Він наголосив, що пріоритетне завдання для української сторони – "не допустити створення умов для того, щоб росіяни взагалі могли розпочати будь-які наступальні дії".