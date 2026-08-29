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Паліса: Динаміка подій на фронті дає мені обмежений оптимізм на певних ділянках

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Паліса: Динаміка подій на фронті дає мені обмежений оптимізм на певних ділянках

Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса заявив, що динаміка подій на фронті дає йому "обмежений оптимізм на певних ділянках", констатуючи збереження тенденції до зниження темпів просування ворога.

Як повідомив кореспондент "Інтерфакс-Україна", про це він сказав під час зустрічі із журналістами.

"У нас стабільно зберігається тенденція до зниження темпів просування противника. Зберігається приблизно 1200 кілометрів активної лінії зіткнення. Динаміка подій, насправді, дає мені обмежений оптимізм на певних ділянках", – зазначив Паліса.

Він нагадав у цьому контексті, що днями президент України Володимир Зеленський відвідав підрозділи, залучені до дій на Олександрівському напрямку: підрозділи Десантно-штурмових військ, які тривалий час проводять активні дії на напрямку.

"Він подякував їм за виконану роботу. Вони разом із Командувачем доповіли плани щодо подальших дій. Вони були затверджені президентом. Активні дії на певних ділянках фронту все одно плануються і будуть продовжуватися. Філософія активної оборони зберігається", – заявив бригадний генерал.

#війна #фронт #паліса
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