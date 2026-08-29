Київська ОВА: відомо про 27 загиблих у Бучанському районі внаслідок ворожої атаки та детонації

В результаті удару по складу з подальшою детонацією у Бучанському районі загинули 27 осіб, серед них – голова Дмитрівської громади Тарас Дідич, ще 42 особи отримали травми, серед них четверо дітей, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко, зазначивши, що вона може бути не остаточною.

"На жаль, станом на зараз відомо про 27 загиблих. І ця цифра може бути не остаточною. Висловлюю щирі співчуття родинам і близьким", – написав він у Телеграмі у суботу.

"Як стало відомо нещодавно, серед загиблих – голова Дмитрівської громади Тарас Дідич. Тарас Тарасович одним із перших вирушив на місце події, до людей. Це велика втрата для нашої області. Світла пам’ять", – написав Ткаченко.

За його словами, станом на зараз на локації тривають аварійно-рятувальні та протипожежні роботи. Проводиться розбирання конструкцій, гасіння пожеж, пошуково-рятувальні роботи та обстеження будівель і прилеглої території.

На місці працюють і медичні служби. "За наявними даними, травми різного ступеня тяжкості отримали 42 людини, з них 4 дитини. Всі отримали кваліфіковану допомогу, 7 потерпілих ушпиталили", – уточнив Ткаченко.

З зони надзвичайної події евакуювали 381 особу, з них 59 дітей. В Дмитрівці розгорнуто оперативний штаб для опрацювання звернень від місцевих мешканців. Також в штабі можна отримати гаряче харчування та психологічну підтримку.

За словами очільника ОВА, триває оцінка завданої громаді шкоди. Наразі відомо про близько 50 житлових будівель, що зазнали пошкоджень різного ступеню. Для тих, чиє житло постраждало, є можливість тимчасового проживання. Докладнішу інформацію можна отримати в оперативному штабі, що діє у Дмитрівській сільраді.