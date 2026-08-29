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Грошове забезпечення військовим платитимуть протягом усього часу стаціонарного лікування або реабілітації – закон

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Грошове забезпечення військовим платитимуть протягом усього часу стаціонарного лікування або реабілітації – закон

Грошове забезпечення військовим платитимуть протягом усього часу стаціонарного лікування або реабілітації. Відповідний закон 4954-IX від 19 серпня 2026р. підписав президент України.

"Зараз виплати за останньою займаною посадою зберігаються не більше ніж 12 місяців поспіль. Новий закон прибирає це обмеження – зокрема для військових, які проходять тривале лікування за кордоном", – роз’яснила пресслужба Сил оборони Півдня України.

Зазначено, що у законі вимога проходити ВЛК при цьому залишається. Якщо лікування триває понад рік, повторний огляд має проводитися не рідше ніж кожні чотири місяці.

Виплата додаткових винагород під час лікування регулюватиметься окремою постановою Кабміну.

#лікування #грошове_забезпечення #військові
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