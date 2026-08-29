На НВМК відбулися заходи до Дня пам'яті Захисників України і почесні поховання невпізнаних військових

На Національному військовому меморіальному кладовищі (НВМК) відбулися заходи до загальнонаціонального Дня пам’яті Захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави, а також почесні поховання трьох військовослужбовців, імена яких наразі не встановлені.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", у заході взяли участь керівник Офісу президента Кирило Буданов, заступниця керівника ОП Ірина Верещук, міністр у справах ветеранів України Віталій Кім, віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Всеволод Ченцов, міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін, міністерка цифрової трансформації Оксана Ферчук, командувач Національної гвардії України (НГУ) Олександр Півненко, військові, духовенство та родини загиблих Захисників.

Зокрема, о 9:00 присутні долучились до загальнонаціональної Хвилини мовчання.

Після почесних поховань представники духовенства різних конфесій звершили заупокійне богослужіння за полеглими воїнами.

Окремою частиною став захід відновлення української традиції вінкування за ініціативи громадської організації "Вшануй".

Родини полеглих та всі охочі могли спільно плести пам’ятальні вінки на честь Захисників і Захисниць України.

Їх поклали до місць поховань на території НВМК, зокрема до могил Невідомих Захисників.

"Взаємодія з родинами не завершується після поховання. Ми підтримуємо зв’язок із родинами та спільно проводимо заходи пам’яті. Для нас принципово важливо, щоб формат вшанування визначався не державою одноосібно, а формувався у співдії з родинами, з урахуванням їхніх пропозицій і побажань. Так було і під час заходу до Дня Незалежності України 24 серпня. Саме родини розповіли нам про ініціативу Національного центру народної культури "Музей Івана Гончара" вшановувати пам’ять полеглих Захисників і Захисниць на кладовищах. Вони запропонували провести таке вшанування разом і запросити до нього представників музею. Ми радо підтримали цю ініціативу та спільно її реалізували", – наводить пресслужба слова директора ДУ "НВМК" Ярослава Пронюткіна.

Він додав, що саме родини поділилися з НВМК ініціативою відновлення української традиції вінкування – спільного плетіння вінків пам’яті.

"Культура пам’яті формується саме так – у постійному діалозі та співдії з родинами. Адже йдеться про пам’ять про найдорожчих для них людей, тому їхні побажання та участь мають бути визначальними", – додав Пронюткін.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів у жовтні 2022 року схвалив створення Міністерством у справах ветеранів держустанови "Національне військове меморіальне кладовище", а в серпні 2023 року схвалив реалізацію до серпня 2025 року його проєкту в Гатненській громаді поблизу Києва.

У серпні 2024 року НВМК визначилося з переможцем на будівництво першої черги кладовища. Ним став консорціум "Білдінг Юа" з Києва. А у повторному тендері на будівництво другої черги НВМК у липні 2025 року перемогла "Будівельна фірма "Паритетбудінвест".

У НВМК 30 травня 2025 року повідомили, що будівництво першого пускового комплексу першої черги кладовища завершено.

За участю президента Володимира Зеленського 29 серпня 2025 року на НВМК відбувся військовий церемоніал поховання невідомих солдатів з військовими почестями вшанування полеглих Героїв, імена яких наразі не встановлено. Це стало першим похованням на території меморіалу. Тоді ж міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова відкинула заяви про незаконність проведення поховань на території НВМК.

22 серпня новий міністр ветеранів Віталій Кім анонсував аудит будівництва НВМК.

За перший рік з моменту відкриття на НВМК відбулося 495 поховань українських Захисників і 6 ексгумацій.