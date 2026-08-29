На Миколаївщині без світла більше 300 тис. абонентів – ОВА

Російські окупаційні війська зранку знову атакували енергетичну інфраструктуру Миколаївщини ударними БпЛА типу Shahed, є пошкодження енергетичних об’єктів в області, без світла більше 300 тис. абонентів, повідомив очільник обласної військової адміністрації (ОВА) Георгій Решетілов.

"Сьогодні зранку ворог знову атакував енергетичну інфраструктуру Миколаївщини ударними БпЛА типу "Shahed". Маємо пошкодження енергетичних об’єктів в області. Ряд дільниць аварійно відключено", – написав він у Телеграмі у суботу.

За даними ОВА, проблеми з електропостачанням виникли у місті Миколаєві та громадах Миколаївського та Баштанського районів. За попередньою інформацією, без світла більше 300 тис. абонентів.

"Енергетики та всі відповідні служби працюють. Консолідуємо всі наявні сили та ресурси, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки та повернути світло людям", – написав Решетілов.