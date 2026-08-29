У Ростовській області РФ запровадили режим НС через проблеми з експортом зерна

Губернатор Ростовської області Росії Юрій Слюсар запровадив режим надзвичайної ситуації регіонального характеру через проблеми з експортом зерна, повідомляє The Moscow Times.

"Ростовська область – один із головних сільськогосподарських регіонів Росії, який забезпечує країні майже 10% врожаю зерна, – з 28 серпня вводить режим надзвичайної ситуації, повідомила у п’ятницю регіональна влада", – йдеться у повідомленні видання на сайті.

Зазначається, що через атаки безпілотників з середини липня припинено роботу портів Азовського моря, через які щомісяця на експорт відправлялося до 1,5 мільйона т російського зерна. "А це спричинило "накопичення у сільськогосподарських товаровиробників значних обсягів сільськогосподарської продукції", – йдеться у повідомленні з посиланням на розпорядження губернатора Ростовської області Юрія Слюсаря.

Ситуація, що склалася, може "спричинити порушення умов життєдіяльності людей, значні матеріальні втрати", йдеться в документі.

У серпні також зупинилися найбільші зернові термінали Чорного моря, які потрапили під удари дронів.