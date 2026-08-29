ССО у День пам'яті Захисників і Захисниць України згадували побратимів, що полягли у 2014 під Іловайськом

У День пам’яті Захисників і Захисниць України пресслужба Сил спеціальних операцій (ССО) нагадала про події 2014 року під Іловайськом (донецька обл.).

"У серпні 2014 року зведені групи 3-го полку ССО у взаємодії з іншими підрозділами ЗСУ та МВС виконували завдання в районі Іловайська. "Наші групи виконували різноманітні завдання: від прямих дій та підтримки піхоти до спостереження, виявлення техніки противника, наведення артилерії та авіації, засідок, – розповідає воїн 3-го полку з позивним "Гусар", якого цитує пресслужба ССО у Телеграмі у суботу.

На початку операції українські війська стискали кільце навколо бойовиків, але 24 серпня у тил зайшли регулярні війська РФ.

У ніч з 28 на 29 серпня Путін закликав "ополчення" відкрити гуманітарний коридор. Вранці українські військові організованими колонами почали вихід. Південна колона "Вітер" рухалась маршрутом Многопілля – Червоносільське – Новокатеринівка.

"29-го числа близько шостої ранку сформували дві колони. Нам сказали чекати, – згадує "Доцент". – Всі знали, що "зелений коридор", і ніхто не готувався до обстрілу".

Але по колоні відкрили мінометний і танковий вогонь. "Це було як у тирі", – каже "Сєрж".

Частина колони закріпилась у Червоносільському. Там бійці 3-го полку, "Донбасу" та інші підрозділи понад добу тримали оборону, підбивши кілька ворожих броньованих машин і танк.

30 серпня росіяни висунули ультиматум: або ми здаємось, або обстріл "Градами". Наступного дня "червоносільська група" склала зброю й була передана Червоному Хресту в обмін на російських полонених. Частині військових майже вдалося вирватися, але під Новоіванівкою їх БТР підбили.

"Ми не знали, що було три кільця оточення. Коли проїхали два, на третьому наш БТР підбили. Нас оточили", – розповідає "Доцент". У полоні до воїнів ССО ставилися відносно нормально.

"Ми опинились у костромських десантників. Вони не приховували, що з армії рф. Приїхали "захищати російськомовних", а воювали проти таких самих. Ті, до кого я потрапив, ставились до нас із повагою. Можливо, тому що ми дали хороший бій", – каже "Гусар".

Під час Іловайської операції 3-й полк втратив шістьох військовослужбовців, ще один вважається зниклим безвісти: Молодший сержант Віталій Волкотруб; Прапорщик Віктор Карнаух; Сержант Дмитро Придатко; Солдат Максим Кривенко; Старший солдат Роман Слободянюк; Солдат Дмитро Панченко; Старший сержант Віталій Зіноватний (зниклий безвісти).

29 серпня – День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави.

Як зазначає пресслужба Верховної Ради у суботу у телеграм-каналі, із цією датою пов’язаний один із найтрагічніших епізодів російсько-української війни – вихід українських воїнів з оточення під Іловайськом. російські війська відкрили вогонь по українських захисниках під час виходу "зеленим коридором". У соняшникових полях під Іловайськом загинули 366 воїнів, 429 зазнали поранень, 158 зникли безвісти, 300 потрапили в полон.

Пам’ятаємо кожного й кожну, хто загинув під Іловайськом, і всіх українських воїнів, які віддали життя за Україну.