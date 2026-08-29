Чернігівщина за минулу добу: троє постраждалих, атаки ворога на цивільну інфраструктуру

Дві жінки отримали акубаротравми у Чернігівські області 28 серпня через атаку дрона на автівку, в якій вони їхали, чоловік постраждав через інший випадок атаки ворога на цивільний об’єкт, повідомив очільник обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус

"Учора вдень ворог атакував Чернігів реактивним дроном. Вибухом пошкоджено нежитлові будівлі на території об’єкта транспортної інфраструктури. Виникла пожежа – її оперативно ліквідували рятувальники. Внаслідок атаки постраждав чоловік, йому надали медичну допомогу", – написав Чаус у Телеграмі у суботу.

За його даними, вдень у Семенівці росіяни спрямували FPV-дрон на цивільний легковик, в якому перебували двоє жінок. Внаслідок влучання отримали акубаротравми 39-річна водійка та її 42-річна пасажирка. Їх доправили до лікарні. Вже вночі ще один FPV-дрон атакував адміністративну будівлю у Семенівці – пошкоджені вікна та покрівля.

У селі Новгород-Сіверської громади увечері ворог бив FPV-дронами по цивільній інфраструктурі.