На НВМК за перший рік відбулося 495 поховань українських Захисників і 6 ексгумацій

На Національному військовому меморіальному кладовищі (НВМК) за перших дванадцять місяців з відкриття відбулося 495 поховань українських Захисників, про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили в державній установі.

"Із них 164 – поховання та перепоховання загиблих і померлих воїнів, які мають право бути похованими на НВМК відповідно до законодавства. Зокрема, 17 урн із прахом розміщено в колумбарних нішах", – розповіли агентству в ДУ.

Крім того, за цей період здійснено 331 поховань невпізнаних тіл (останків) військовослужбовців і поліцейських, які загинули або померли внаслідок збройної агресії проти України.

Таким чином, за перші три місяці на НВМК відбулося 185 поховань, за наступні пів року ще 165 поховань і за останні три місяці на меморіальному кладовищі відбулося 145 поховань.

"Ідентифікація полеглих воїнів триває і після поховання. Держава продовжує працювати над тим, щоб повернути ім’я кожному й кожній та надати родинам відповіді, на які вони чекають. За цей час було проведено шість ексгумацій останків осіб, яких ідентифікували", – розповіли у відомстві.

Серед іншого, 25 травня було здійснено два перепоховання видатних борців за незалежність України у 20 ст та членів їхніх сімей – голови Організації українських націоналістів (ОУН) Андрія Мельника та його дружини Софії Федак-Мельник, а 18 серпня – державного, військового і політичного діяча, полковника Армії Української народної республіки (УНР), першого голови ОУН Євгена Коновальця.

Зазначається, що наступні поховання вже заплановані. Також є звернення родин, які перебувають на різних етапах опрацювання. Усі вони розглядаються оперативно, а родини отримують необхідний супровід – від першого звернення та оформлення документів до проведення поховання

"Поховання здійснюються в порядку черговості, водночас їхні дати обов’язково погоджуються з родинами та визначаються насамперед з урахуванням того, коли їм буде зручно зібрати близьких і приїхати на церемонію. Місце поховання не обирається: воно визначається відповідно до послідовності заповнення секторів. На НВМК усі Захисники й Захисниці рівні – солдат може бути похований поруч із генералом. Усі надмогильні споруди також є уніфікованими", – йдеться у відповіді агентству.

В державній установі нагадали, що 29 серпня виповнюється рік від перших поховань на НВМК, відповідно, уже розпочинається процес встановлення постійних надмогильних споруд, замість тимчасових, які встановлюються одразу після поховання.

"Окремо укладаються договори на встановлення кенотафів. Кенотаф – це символічна надмогильна споруда, яку встановлюють на вшанування пам’яті Захисника або Захисниці, загибель яких підтверджена судом, однак тіла чи останків немає для здійснення поховання", – розповіли в ДУ.

"Взаємодія з родинами не завершується після поховання. Ми підтримуємо зв’язок із родинами та спільно проводимо заходи пам’яті. Для нас принципово важливо, щоб формат вшанування визначався не державою одноосібно, а формувався у співдії з родинами, з урахуванням їхніх пропозицій і побажань… Культура пам’яті формується саме так – у постійному діалозі та співдії з родинами. Адже йдеться про пам’ять про найдорожчих для них людей, тому їхні побажання та участь мають бути визначальними", – наводить пресслужба слова директор ДУ "НВМК" Ярослава Пронюткіна.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів у жовтні 2022 року схвалив створення Міністерством у справах ветеранів держустанови "Національне військове меморіальне кладовище", а в серпні 2023 року схвалив реалізацію до серпня 2025 року його проєкту в Гатненській громаді поблизу Києва.

У серпні 2024 року НВМК визначилося з переможцем на будівництво першої черги кладовища. Ним став консорціум "Білдінг Юа" з Києва. А у повторному тендері на будівництво другої черги НВМК у липні 2025 року перемогла "Будівельна фірма "Паритетбудінвест".

У НВМК 30 травня 2025 року повідомили, що будівництво першого пускового комплексу першої черги кладовища завершено.

За участю президента Володимира Зеленського 29 серпня 2025 року на НВМК відбувся військовий церемоніал поховання невідомих солдатів з військовими почестями вшанування полеглих Героїв, імена яких наразі не встановлено. Це стало першим похованням на території меморіалу. Тоді ж міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова відкинула заяви про незаконність проведення поховань на території НВМК.

22 серпня новий міністр ветеранів Віталій Кім анонсував аудит будівництва НВМК.