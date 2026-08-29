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Сили безпілотних систем уразили за добу 1394 ворожі цілі

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Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 1394 цілі противника впродовж доби, повідомляють СБС в Телеграм-каналі станом на ранок суботи.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 387 одиниць особового складу, з яких 155 – ліквідовано; 30 точок вильоту БпЛА; 12 РЛС, РЕР, РЕБ та засобів зв'язку; 74 одиниці автомобільної техніки; 8 артилерійських систем; 119 безпілотних літальних апаратів противника типу "коптер", "крило", "шахед" та "гербера"; дві одиниці флоту.

"З початку серпня (01-28.08) підрозділами угруповання СБС уражено 52 808 цілей противника, з них 9 859 – особового складу противника.", – повідомили СБС.

Джерело: https://t.me/usf_army/2389

#війна #сбс #цілі #ураження
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