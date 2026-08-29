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Події

В Херсоні через атаку російського БпЛА загинув чоловік, ще один містянин поранений

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Російська атака безпілотниками на Корабельний район Херсона вранці призвела до загибелі чоловіка та поранення ще одного місцевого жителя, повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Телеграм.

"Внаслідок влучання ворожого дрона загинув чоловік. Його особу наразі встановлюють відповідні служби. Мої щирі співчуття рідним та близьким вбитого", – йдеться і повідомленні.

За інформацією очільника ОВА, поранення також отримав 44-річний херсонець. У нього діагностували вибухову травму, осколкові поранення грудної клітини та відкритий перелом стопи. Наразі медики надають йому допомогу.

Джерело: https://t.me/olexandrprokudin/14834

#херсон #жертви #атака
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