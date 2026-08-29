В Херсоні через атаку російського БпЛА загинув чоловік, ще один містянин поранений

Російська атака безпілотниками на Корабельний район Херсона вранці призвела до загибелі чоловіка та поранення ще одного місцевого жителя, повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Телеграм.

"Внаслідок влучання ворожого дрона загинув чоловік. Його особу наразі встановлюють відповідні служби. Мої щирі співчуття рідним та близьким вбитого", – йдеться і повідомленні.

За інформацією очільника ОВА, поранення також отримав 44-річний херсонець. У нього діагностували вибухову травму, осколкові поранення грудної клітини та відкритий перелом стопи. Наразі медики надають йому допомогу.

Джерело: https://t.me/olexandrprokudin/14834