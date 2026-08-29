США запровадили санкції проти філій єгипетського Banque Misr в ОАЕ через операції з Іраном

Сполучені Штати запровадили санкції проти філій єгипетського Banque Misr в Об'єднаних Арабських Еміратах, звинувативши їх у проведенні операцій, пов'язаних з Іраном, та обмежили їхній доступ до доларових транзакцій, повідомляє Reuters.

"Міністерство фінансів заявило, що вирішило відключити філії Banque Misr в Об'єднаних Арабських Еміратах від операцій у доларах через їхню діяльність з Іраном. У заяві зазначається, що його Мережа боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) запропонувала правило, яке позбавить Banque Misr UAE доступу до кореспондентських банківських послуг американських фінансових установ", – зазначається в повідомленні.

Цей крок є частиною кампанії міністра фінансів США Скотта Бессента з посилення економічного тиску на Іран на тлі шестимісячної війни між Вашингтоном і Тегераном. Бессент анонсував заходи в понеділок, назвавши їх "важливим оголошенням" щодо вторинних санкцій проти міжнародного банку.

За його словами, Banque Misr UAE став першим кроком у притягненні до відповідальності установи за, як він висловився, "постійну, кричущу підтримку іранського режиму".

Центральний банк Єгипту заявив, що американські заходи стосуються лише філій Banque Misr в ОАЕ і не поширюються на інші єгипетські банки. Він також повідомив, що разом із Міністерством закордонних справ Єгипту підтримує контакт з американською владою щодо цих заходів.

Міністерство фінансів США назвало шість філій Banque Misr в ОАЕ "критично важливою ланкою" доступу уряду Ірану до доларів. За оцінкою відомства, з січня 2024 року до червня 2026 року Banque Misr UAE провів близько $1,8 млрд транзакцій для 103 компаній, які потенційно можуть бути частиною іранських тіньових банківських мереж.

Окремо Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США запровадило санкції проти керівника філії іранського Bank Melli в ОАЕ Рези Мохаммада Таїді та гонконзької структури, яка, за даними відомства, допомагала відмивати гроші для підсанкційного іранського обмінного пункту.

Джерело: https://www.reuters.com/business/finance/us-issues-fresh-iran-related-sanctions-war-marks-six-months-2026-08-28/