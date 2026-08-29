На Дніпропетровщині через ворожі атаки поранені двоє людей, у Павлограді загинув 17-річний хлопець

Двоє людей дістали поранень унаслідок російських атак безпілотниками та артилерією на Дніпропетровщині, ще один, 17-річний хлопець, загинув напередодні в Павлограді.

За словами голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександра Ганжі, від ворожих атак потерпали три райони області.

На Синельниківщині під ударом були Миколаївська, Українська та Слов'янська громади. Пошкоджено інфраструктуру, постраждали двоє людей. 66-річного чоловіка у стані середньої тяжкості доправили до лікарні.

У Нікопольському районі російські війська атакували райцентр, Марганецьку та Покровську громади. Пошкоджено підприємство.

У Павлограді внаслідок ворожої атаки загорілася будівля логістичної компанії.

Як повідомив згодом голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, напередодні в Павлограді внаслідок російського удару загинув 17-річний хлопець.

"Він був у магазині, коли прилетіло. До вечора його шукали. Не знайшли живим. Сімнадцять років. Все життя мало бути попереду", – написав Лукашук.

Джерела:

https://t.me/dnipropetrovskaODA/31723

https://t.me/mykola_lukashuk/28358