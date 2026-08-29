ППО України збила 233 з 267 ворожих цілей, зафіксовано влучання на 15 локаціях

Сили оборони України у ніч на суботу знешкодили 233 ворожі цілі, проте зафіксовано влучання на 15 локаціях та падіння уламків на чотирьох, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 233 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів на півночі, півдні, сході та центрі країни", – йдеться в повідомленні.

Загалом у ніч на 29 серпня (з 18:00 28 серпня) противник атакував протикорабельною ракетою Онікс, балістичною ракетою Іскандер-М із ТОТ АР Крим, а також 267 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, S8000 "Бандероль" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Тим часом зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях. Крім того, частина ворожих засобів ураження не досягла своїх цілей, інформація щодо них уточнюється.

Джерело: https://t.me/kpszsu/75160