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Уночі в Сумах російський дрон пошкодив дві карети швидкої допомоги на території лікарні

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Внаслідок влучання російського безпілотника в медичний транспорт на території лікарні в Сумах пошкоджено два автомобілі швидкої допомоги, цивільну автівку та вхід до медзакладу, повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров уранці в суботу.

"Уночі росіяни свідомо атакували автомобілі швидкої допомоги у Сумах. Ворожий дрон поцілив у медичний транспорт, припаркований на території лікарні. Автомобілі мали чітке маркування. росіяни бачили, куди спрямовували удар", – наголошує очільник ОВА.

За його словами, в результаті атаки ніхто з людей не постраждав.

Джерело: https://t.me/hryhorov_oleg/3158

#допомога #швидка #атака #суми
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