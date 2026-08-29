За добу внаслідок російських атак на Запоріжжя та район загинула людина, ще 15 осіб поранені

Одна людина загинула, ще 15 дістали поранення внаслідок російських атак на Запоріжжя та Запорізький район протягом доби, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Надійшло 51 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури", – наголошує очільник ОВА в Телеграм-каналі.

За словами Федорова, російські війська здійснили 17 авіаційних ударів по Юліївці, Таврійському, Трудооленівці, Новорозівці, Григорівському, Оріхову, Червоній Криниці, Червоному Яру, Сонячному, Вільнянці, Новопавлівці та Васинівці.

Крім того, 628 безпілотників різних модифікацій, переважно FPV, атакували Запоріжжя, Малокатеринівку, Кушугум, Балабине, Комишуваху, Річне, Червонодніпровку, Розумівку, Григорівку, Запасне, Степногірськ, Плавні, Приморське, Степове, Павлівку, Лук'янівське, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Преображенку, Малу Токмачку, Білогір'я, Червону Криницю, Новоселівку, Гуляйпільське, Гірке, Староукраїнку, Верхню Терсу, Воздвижівку, Цвіткове, Косівцеве, Нове Запоріжжя та Васинівку.

Також зафіксовано сім обстрілів із реактивних систем залпового вогню по Приморському, Павлівці, Чарівному та Новоселівці.

Ще 280 артилерійських ударів припали на Малокатеринівку, Річне, Червонодніпровку, Григорівку, Запорожця, Запасне, Новояковлівку, Степногірськ, Плавні, Приморське, Степове, Павлівку, Лук'янівське, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Червону Криницю, Лугівське, Чарівне, Новоселівку, Гуляйпільське, Гірке, Староукраїнку, Верхню Терсу, Воздвижівку, Цвіткове, Косівцеве та Нове Запоріжжя.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/47180