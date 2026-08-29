Окупанти за добу втратили 1420 осіб та 322 од. спецтехніки – Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1420 окупантів, три танки, 25 артсистем, чотири бронемашини, 1360 БПЛА, а також 322 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком суботи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.08.26 склали особового складу – близько 1 485 200 (+1 420) осіб, танків – 12 310 (+3) од, бойових броньованих машин – 25 241 (+4) од, артилерійських систем – 48 774 (+25) од, РСЗВ – 2 070 (+3) од, засоби ППО – 1 593 (+0) од, літаків – 440 (+0) од, гелікоптерів – 354 (+0) од, наземних робототехнічних комплексів – 2 429 (+9) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 486 384 (+1 360) од, крилаті ракети – 5 060 (+0) од, кораблі / катери – 35 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 141 059 (+318) од, спеціальна техніка – 4 608 (+4) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1HRF2TfR23/