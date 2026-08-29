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Події

Одна людина загинула, ще троє постраждали внаслідок атаки РФ на південь Одещини – ОВА

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Масована російська атака на південь Одеської області в ніч на суботу призвела до загибелі однієї людини та поранення ще трьох, повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"На місці удару триває ліквідація наслідків ворожої атаки. Правоохоронці документують черговий воєнний злочин росіян проти мирних людей", – повідомив Кіпер у Телеграм-каналі.

Окрім того, внаслідок атаки вогнем повністю знищено п'ять вантажних автомобілів із зерном, ще три вантажівки пошкоджено.

Джерело: https://t.me/odeskaODA/19294

#кількість #одеська #жертви #атака
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