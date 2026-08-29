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Двоє людей постраждали внаслідок ранкової атаки РФ на Святошинський район Києва – ДСНС

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Ранком суботи внаслідок чергової російської атаки у Святошинському районі столиці пошкоджено житлові будинки та адміністративну будівлю, двоє мешканців приватного будинку звернулися по медичну допомогу, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Двоє мешканців приватного будинку звернулися до медиків "швидкої". Інформація щодо постраждалих уточнюється. На місці події рятувальники допомогли жінці, яку заблокувало в помешканні через деформацію вхідних дверей, а також обстежили територію", – йдеться в повідомленні, поширеному в Телеграм.

Згодом пресслужба поліції Києва уточнили вік постраждалих: "На жаль, є постраждалі. Медики надали допомогу 65-річній жінці та 70-річному чоловікові безпосередньо на місці".

Зокрема правоохоронці зазначили, що в результаті ворожої атаки вибуховою хвилею також вибило скління в адміністративній будівлі.

Джерела: t.me/dsns_telegram/73048
t.me/gunpKyiv/16715

#київ #постраждалі #атака
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