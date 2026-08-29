Україна та Світовий банк обговорили фінансування житлових програм і відновлення 204 багатоповерхівок

Під час зустрічі представників України та Світового банку сторони обговорили додаткове фінансування компенсацій за пошкоджене житло, програму житлових ваучерів для ветеранів, а також комплексне відновлення 204 багатоквартирних будинків у Бучі, Макарові, Миколаєві та Запоріжжі.

Регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Роберт Сом зустрівся з міністром у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб Віталієм Безгіним. За словами міністра, Світовий банк є одним із ключових партнерів України у житловій сфері.

"Маємо два паралельні завдання – вирішити житлові питання та змінювати саму систему житлової політики", – написав Безгін у соціальній мережі Facebook.

За його словами, окрему увагу під час зустрічі приділили додатковому фінансуванню компенсацій за пошкоджене житло, програмі житлових ваучерів для ветеранів та комплексному відновленню багатоквартирних будинків у громадах. Зокрема, йдеться про 204 багатоповерхівки у Бучі, Макарові, Миколаєві та Запоріжжі.

Паралельно Україна продовжує роботу над житловою реформою. Вона передбачає, зокрема, оновлення законодавства у житловій сфері та створення єдиної житлової інформаційної системи.

"Застарілі черги мають залишитися в минулому. Держава має розуміти потребу людей у житлі та наявний житловий фонд. Запропонували Світовому банку долучитися до коаліції міжнародних партнерів для розвитку соціального житла у громадах", – зазначив міністр.

Крім того, Україна розпочинає підготовку RDNA6. Як зазначив Безгін, точна оцінка збитків та потреб у житловому секторі необхідна для подальшого відновлення громад.

"Для нас принципово отримати точну оцінку збитків та потреб у житловому секторі – це база для подальшого відновлення громад. Дякую за партнерство. Продовжуємо розпочаті проєкти і готуємо нові", – наголосив він.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1BopmDcUX7/?mibextid=wwXIfr