ДСНС: Російська атака спричинила пожежу у квартирі дев'ятиповерхового будинку в Києві

Унаслідок російської атаки в ніч проти 29 серпня у Святошинському районі Києва сталася пожежа в одній із квартир дев'ятиповерхового житлового будинку, повідомила пресслужба ДСНС України.

"у ніч проти 29 серпня у Святошинському районі міста російська атака спричинила пожежу в одній з квартир на 9-му поверсі житлової дев'ятиповерхівки!", – йдеться в повідомленні, поширеному ранком суботи.

За інформацією відомства, вогнеборці оперативно ліквідували займання, не допустивши поширення вогню на сусідні квартири.

Також були зруйновані перекриття між помешканням та покрівлею.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/73034