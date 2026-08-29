Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

ДСНС: Російська атака спричинила пожежу у квартирі дев'ятиповерхового будинку в Києві

1 хв читати
Додати як джерело
Наслідки ворожої атаки на столицю
Наслідки ворожої атаки на столицю | Фото: https://t.me/dsns_telegram/73034

Унаслідок російської атаки в ніч проти 29 серпня у Святошинському районі Києва сталася пожежа в одній із квартир дев'ятиповерхового житлового будинку, повідомила пресслужба ДСНС України.

"у ніч проти 29 серпня у Святошинському районі міста російська атака спричинила пожежу в одній з квартир на 9-му поверсі житлової дев'ятиповерхівки!", – йдеться в повідомленні, поширеному ранком суботи.

За інформацією відомства, вогнеборці оперативно ліквідували займання, не допустивши поширення вогню на сусідні квартири.

Також були зруйновані перекриття між помешканням та покрівлею.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/73034

#київ #наслідки #багатоповерхівка #атака
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Корецький про атаку РФ по складах у Бучанському районі: Жахлива трагедія у Вишневому не стала уроком

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький, коментуючи ворожий удар по складських приміщеннях у Бучанському районі Київської області, заявив, що трагед…

Читати