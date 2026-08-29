ДСНС: Російська атака спричинила пожежу у квартирі дев'ятиповерхового будинку в Києві

Унаслідок російської атаки в ніч проти 29 серпня у Святошинському районі Києва сталася пожежа в одній із квартир дев'ятиповерхового житлового будинку, повідомила пресслужба ДСНС України.
"у ніч проти 29 серпня у Святошинському районі міста російська атака спричинила пожежу в одній з квартир на 9-му поверсі житлової дев'ятиповерхівки!", – йдеться в повідомленні, поширеному ранком суботи.
За інформацією відомства, вогнеборці оперативно ліквідували займання, не допустивши поширення вогню на сусідні квартири.
Також були зруйновані перекриття між помешканням та покрівлею.
Джерело: https://t.me/dsns_telegram/73034