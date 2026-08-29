29 серпня: Яке сьогодні свято, все про цей день

29 серпня в Україні День пам'яті Іловайської трагедії, День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Ще сьогодні відзначають День авіації України, Міжнародний день дій проти ядерних випробувань, Міжнародна ніч кажанів, День Далекобійника.

Православна церква - Усікновення чесної голови пророка, предтечі Івана Хрестителя.

День 1647 Російська агресія - Day 1647 Russian aggression

День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність

Цей пам’ятний день був встановлений указом президента України 23 серпня 2019 року. Дата приурочена до трагічних подій Іловайської операції 2014 року, коли українська армія зазнала значних втрат. Символом цього дня є квітка соняшника, оскільки багато українських воїнів загинули на полях із соняшниками під час виходу з Іловайського котла.

Цей день є важливим нагадуванням про героїзм та самопожертву українських захисників, які віддали своє життя за свободу та незалежність України.

29 серпня 2026 року минають дванадцяті роковини завершення боїв за Іловайськ Донецької області, які тривали з 6 до 29 серпня 2014 року й увійшли в історію під назвою "Іловайський котел".

Тоді українська армія втратила 366 воїнів, десятеро із загиблих були родом із Донеччини. 429 — отримали поранення різного ступеня тяжкості, 300 — потрапили у полон.

Це спонукало українську сторону погодитися на умови Мінського перемир’я, підписаного 5 вересня 2014 року в білоруській столиці.

29 серпня — День пам'яті українських захисників, які загинули за Україну. Цього дня вшановують пам'ять всіх українських бійців — і тих, які загинули у 2014 році під час виходу з Іловайська.

День авіації України

Щорічно останньої суботи серпня відзначається День авіації України. У цей день вітають військових та цивільних пілотів, працівників авіатранспорту та індустрії.

Засноване свято було 16 серпня 1993 р. за наказом президента Кравчука. Вітають цього дня усіх підкорювачів небесних просторів, бажаючи їм легких приземлень та повітряного настрою.

Повітряний рух нашої країни охоплює п’ять районів – близько 730 тис. км2. У державі нараховується велика кількість аеропортів, літакобудівних підприємств, авіашкіл, училищ, університетів. Також є Міжнародний центр підготовки. В Україні створена об’єднана цивільно-військова система організації повітряного руху, є морські авіаційні бригади й ескадрилья, морська гелікоптерна ескадрилья.

Найбільший у світі літак – це Ан-225 ("Мрія"). Створений у Київському конструкторському бюро у кінці 80-х років. "Мрію" було знищено 27 лютого 2022 року під час повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель.

Міжнародний день дії проти ядерних випробувань

Заснований Генасамблеєю ООН 2009 року. Ініціатором цього дня став Казахстан, який саме 29 серпня 1991 року закрив головний ядерний полігон СРСР під Семипалатинськом. Метою цього дня є підвищення обізнаності про наслідки ядерних випробувань та заклик до їх повного припинення. Від часу створення ядерної зброї у світі було проведено понад 2000 випробувань, які мали значні негативні наслідки для здоров’я людей та довкілля.

День Далекобійника

В останню суботу серпня водії великовантажних автомобілів відзначають День Далекобійника. Свято не є офіційним і не має точної дати заснування. Святкують його водії зі своїми колегами. Роботодавці влаштовують корпоративні заходи з нагородженням кращих працівників.

День народження мотоцикла

Присвячений винаходу першого мотоцикла, який був створений німецькими винахідниками Готлібом Даймлером та Вільгельмом Майбахом 1885 року. Їхній винахід, відомий як "повоз для верхової їзди з керосиновим двигуном", став першим у світі мотоциклом. Цей двоколісний транспортний засіб мав дерев’яну раму, ремінну передачу та одноциліндровий двигун потужністю 0,5 кінської сили. Він міг розвивати швидкість до 12 км/год, що на той час було значним досягненням.

Міжнародна ніч кажанів

В останні вихідні серпня у світі відзначається ще одне з найбільш незвичайних природоохоронних свят - Ніч кажанів. Дату вибрали не випадково: саме наприкінці літа рукокрилі мігрують на зимівлю, щоб не лише зануритися в сплячку, а й привести на світ потомство.

Головна мета свята - привернути увагу громадськості до проблем рукокрилих і їх охорони, а також розвінчати міфи навколо тварин, перед якими багато людей відчувають невиправданий забобонний страх, оскільки вважають їх вампірами. Стосовно кажанів, що мешкають в Україні та Європі, їх боятися не варто. Всі вони - комахоїдні тварини. Більше того, кажани навіть корисні, оскільки знищують багатьох шкідливих комах, які також активні в темний час доби, а вдень вислизають від уваги птахів.

Народилися в цей день:

120 років від дня народження Володимира Олексійовича Баляса (1906-1980), українського художника, графіка, ілюстратора, скульптора (США);

120 років від дня народження Олександра Миколайовича Міляха (1906-1985), українського вченого у галузі електродинаміки, автора 73-х авторських свідоцтв;

110 років від дня народження Джорджа Монтґомері (справж. - Летц Юрій) (1916-2000), американського кіноактора, режисера, скульптора українського походження;

90 років від дня народження Джона Сіднея (Джона-Сідні) Маккейна (1936-2018), американського державного та політичного діяча, який посів 3-є місце у списку найефективніших лобістів інтересів України у світі. На його честь перейменовано одну з вулиць Києва (2019);

90 років від дня народження Генріха Моріцовича (Моріцевича) Уманського (1936-2022), українського художника-мультиплікатора ("Пригоди козака Енея" (1969), "Капітошка" (1980), "Аліса в Країні чудес" та "Аліса в Задзеркаллі" (1981-1982), "Як метелик вивчав життя" (1997) та ін.).

Ще цього дня:

1946 - До ООН приймають Швецію, Королівство Афганістан і Ісландію;

1965 - У Львові відбуваються збори прибічників євангельських християн-баптистів, в яких бере участь майже 400 представників із різних регіонів СРСР;

1992 - Відбувається перепоховання мощей патріарха Йосипа Сліпого у Храмі Святого Юра у Львові;

1999 - У Донецьку відкривають прижиттєвий пам'ятник Сергію Бубці;

2014 - Розстріл української колони під час виходу з-під Іловайська (Іловайська трагедія).

Церковне свято

Усікновення голови святого пророка Івана Хрестителя

Це скорботне свято вшановує мученицьку смерть Івана Хрестителя, який був обезголовлений за наказом Ірода Антипи. Згідно з Євангеліями, Ірод Антипа ув’язнив Івана Хрестителя за те, що той публічно докоряв Іроду за розлучення з першою дружиною та незаконне взяття Іродіади, дружини свого брата. Під час святкування дня народження Ірода дочка Іродіади, Саломія, танцювала перед гостями і так догодила Іроду, що він пообіцяв виконати будь-яке її бажання. За порадою матері, Саломія попросила голову Івана Хрестителя на таці. Цей день є одним із найдавніших церковних свят і супроводжується суворим постом. Віряни згадують про важливість покаяння та духовного очищення, яке проповідував Іван Хреститель.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Іван.

З прикмет цього дня:

Який день на Усікновення — такою буде осінь; дощить 29 серпня — чекайте на затяжні осінні дощі; тепла та сонячна погода — до сухої та довгої осені; багато горіхів вродило — буде сувора зима; вранці туман — чекайте на вологу, але теплу осінь; вранці дим від багаття по землі стелиться — до негоди; журавлі відлітають — буде рання і холодна осінь.

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