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Через наслідки ворожої атаки у Києві можливі зміни в русі автобусів – КМДА

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У Києві через перекриття руху на проспекті Берестейському та Житомирській трасі, що сталося внаслідок ворожої атаки ввечері та вночі, можливі зміни в русі автобусів.

"Можливі зміни в русі автобусів NoNº 36Tр, 37. Через ворожу атаку ввечері та вночі було перекрито рух на просп. Берестейському та Житомирській трасі", – зазначається в повідомленні.

Як повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації в Telegram, автобус №36Тр може курсувати до проспекту Академіка Палладіна.

Автобус №37 може курсувати за маршрутом №37А до спорткомплексу "Чайка", далі – до житлового масиву "Західний".

Джерело: https://t.me/KyivCityOfficial/20054

#київ #рух #атака #транспорт
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