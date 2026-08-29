Через наслідки ворожої атаки у Києві можливі зміни в русі автобусів – КМДА

У Києві через перекриття руху на проспекті Берестейському та Житомирській трасі, що сталося внаслідок ворожої атаки ввечері та вночі, можливі зміни в русі автобусів.

"Можливі зміни в русі автобусів NoNº 36Tр, 37. Через ворожу атаку ввечері та вночі було перекрито рух на просп. Берестейському та Житомирській трасі", – зазначається в повідомленні.

Як повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації в Telegram, автобус №36Тр може курсувати до проспекту Академіка Палладіна.

Автобус №37 може курсувати за маршрутом №37А до спорткомплексу "Чайка", далі – до житлового масиву "Західний".

Джерело: https://t.me/KyivCityOfficial/20054