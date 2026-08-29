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Швеція до кінця 2026 року залучить винищувачі Gripen до спостереження та захисту території Фінляндії

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Шведські військові щонайменше до кінця 2026 року братимуть участь у спостереженні за територією Фінляндії та її захисті, зокрема із залученням винищувачів Gripen і корвета, повідомляє Reuters.

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон повідомив Reuters, що Швеція відповіла на запит Фінляндії щодо посилення її протиповітряної оборони через погіршення безпекової ситуації. За його словами, шведські збройні сили в межах цієї угоди можуть, за необхідності, допомагати Фінляндії відбивати порушення її території.

Окрім винищувачів і суден із можливостями боротьби з безпілотниками, Швеція також може надати наземні системи протидії дронам, зазначив Йонсон.

Окремо шведська компанія Saab у п'ятницю повідомила, що отримала від Фінляндії замовлення на 1,2 млрд шведських крон ($126 млн) на переносну систему протиповітряної оборони RBS 70 NG.

"Шведське обладнання посилює, зокрема, повітряне спостереження, вивільняючи власні ресурси Сил оборони Фінляндії для відбиття порушень та інцидентів, якщо це буде необхідно", – цитує заяви фінських військових агентство.

Джерело: https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/sweden-deploy-fighter-jets-war-ships-finland-2026-08-28/

#захист #швеція #територія #фінляндія
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