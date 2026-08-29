Сили оборони відбили з початку доби 207 ворожих атак – Генштаб

З початку доби відбулося 207 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22:00 п'ятниці.

"Противник завдав 54 авіаційних удари, скинув 203 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 5315 дронів-камікадзе та здійснив 2106 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ", – інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському та Костянтинівському напрямках, де агресор здійснив відповідно 31 та 18 штурмових та наступальних дій.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/42058