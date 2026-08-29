Трамп заявив про найбільшу в історії нафтову угоду США з Венесуелою на понад 65 млрд барелів

Президент США Дональд Трамп заявив про укладення між США та Венесуелою найбільшої в історії світової нафтової угоди, яка передбачає отримання американською стороною контрольного пакета акцій над підтвердженими запасами нафти обсягом понад 65 млрд барелів.

За словами Трампа, угоду забезпечили державний секретар США Марко Рубіо та міністр оборони Піт Гегсет у тісній співпраці з тимчасовою президенткою Венесуели Делсі Родрігес та за участю приватного бізнесу.

"Сполучені Штати Америки щойно уклали угоду з Венесуелою щодо НАЙБІЛЬШОЇ НАФТОВОЇ УГОДИ В ІСТОРІЇ СВІТУ!" – написав Трамп у соціальній мережі Truth Social.

Він зазначив, що США отримають контрольний пакет акцій над понад 65 млрд барелів підтверджених запасів венесуельської нафти без витрат для американських платників податків.

Трамп заявив, що ця угода більш ніж удвічі збільшить американські запаси нафти, значно розширить поставки нафти до США та "суттєво знизить ціни на бензин для всіх американців на довгі роки".

"Ця історична угода БІЛЬШ НІЖ УДВІЧІ збільшує американські запаси нафти, значно розширює наші поставки нафти та суттєво знизить ціни на бензин для всіх американців на довгі роки, водночас допомагаючи Венесуелі й надалі рухатися курсом до грандіозного успіху та великого процвітання. Ця угода значно зміцнить і без того міцні відносини між Венесуелою та Сполученими Штатами!", – йдеться в повідомленні Трампа.

Джерело: https://x.com/whitehouse/status/2093472546494501175?s=46