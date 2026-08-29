У Бучанському районі Київщини внаслідок ворожої атаки відомо про загиблих – ОВА

Внаслідок ворожої атаки на Бучанський район Київської області є загиблі, однак остаточна кількість жертв наразі не встановлена, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"На жаль, внаслідок ворожої атаки є загиблі. Наразі ми не маємо остаточної інформації щодо кількості жертв", – написав Ткаченко в Телеграм в ніч на суботу.

За його словами, рятувальники та всі відповідні служби продовжують працювати на місцях.

"Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Це непоправна втрата", – зазначив очільник ОВА.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/2748