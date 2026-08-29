Київ за дві доби мав 25 повітряних тривог загальною тривалістю більше 25 годин

Кількість повітряних тривог в столиці України Києві за два доби – 27 та 28 серпня – сягнула 25-ти, а їх загальна тривалість склала 25 годин та 20 хвилин, тобто періодів без тривог був менше, аніж з ними.

Згідно із даними Київської міської військової адміністрації, особливо важким був графік 27 травня: 13 тривог загальною тривалістю 14 годин та 40 хвилин.

У тому числі на період з восьмої ранку до дев'ятої вечора прийшлося вісім тривог загальною тривалістю більше дев'яти годин.

У п'ятницю, 28 травня, ситуація трохи покращилися: 12 тривог загальною тривалістю 10 годин та 40 хвилин, з них у зазначений вище період з восьмої ранку до дев'ятої вечора – сім тривог на шість годин.

