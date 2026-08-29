У Бучанському районі через атаку РФ постраждали вже 6 людей, евакуйовано 165 – ОВА

Унаслідок ворожого удару в Бучанському районі Київської області постраждали шестеро людей, із місця події евакуйовано 165 осіб, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко в Tелеграм у ніч на суботу.

Через атаку сталася масштабна пожежа, вогонь також поширився на приватні житлові будинки. Пожежі у п'яти будинках та закладі харчування вже ліквідовано.

"На цей час з місця події евакуйовано 165 людей. На жаль, постраждали 6 осіб. Вся необхідна медична допомога надається", – зазначив Ткаченко.

За його словами, на місці працюють рятувальники, медики, поліція та всі необхідні служби. Роботи з ліквідації наслідків ворожого удару тривають.

Як повідомлялося, раніше в Офісі генерального прокурора інформували про атаку РФ на підприємство в селі Мила Бучанського району Київської області, де після падіння або влучання безпілотника виникла масштабна пожежа та розпочалася детонація.

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький, коментуючи ворожий удар по складських приміщеннях у Бучанському районі Київської області, заявив, що трагедія у Вишневому не стала уроком, і наголосив на необхідності суворого покарання винних.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/2746