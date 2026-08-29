Прокуратура розслідує обставини детонації на підприємстві в Бучанському районі, відомо про 5 потерпілих

П'ятеро людей постраждали внаслідок атаки РФ на підприємство в селі Мила Бучанського району Київської області, де після падіння або влучання безпілотника виникла масштабна пожежа та розпочалася детонація.

За попередніми даними, 28 серпня близько 20:10 на території одного з підприємств у селі Мила сталося падіння або влучання безпілотного літального апарата, тип якого встановлюється. Після цього виникла масштабна пожежа та розпочалася детонація.

"прокуратура розслідує обставини детонації на території підприємства та дії відповідальних посадовців…Станом на 23:09 відомо про п'ятьох потерпілих. Внаслідок події у Бучанському районі знищено приватний житловий будинок, ще сім будинків пошкоджено. Також пошкоджено пожежний автомобіль та пансіонат для людей похилого віку", – зазначається в повідомленні, поширеному в Телеграм-каналі Офісу генпрокурора.

Слідство встановлюватиме не лише всі обставини російської атаки, а й причини та умови, які могли суттєво посилити її наслідки.

Зокрема, перевірятиметься законність розміщення та зберігання на території підприємства вибухонебезпечних предметів і матеріалів, наявність необхідних дозволів та погоджень, а також дії посадових осіб, які ухвалювали відповідні рішення.

Як повідомлялося, раніше прем'єр-міністр України Сергій Корецький, коментуючи ворожий удар по складських приміщеннях у Бучанському районі Київської області, заявив, що трагедія у Вишневому не стала уроком, і наголосив на необхідності суворого покарання винних.

Джерело: https://t.me/pgo_gov_ua/39957