16-й армійський корпус проведе службове розслідування обставин затримання екскомбата "Магури"

Обставини затримання екскомбата "Магури", нині офіцера управління 16-го армійського корпусу Олександра Ширшина, перевірять у межах службового розслідування та комплексної перевірки, повідомила пресслужба 16-го армійського корпусу у Facebook.

У корпусі зазначили, що уважно стежать за подіями навколо Ширшина та беруть до відома позицію органів Національної поліції щодо обставин перевірки його автомобіля.

"При цьому звертаємо увагу на те, що дії правоохоронних органів мають бути належно обґрунтовані, а їхні правові підстави – зрозумілими та переконливими", – йдеться в повідомленні.

У 16-му армійському корпусі зазначили, що знають Ширшина як військовослужбовця, відданого справі захисту України, та як принципову людину, що прагне якісних змін у Збройних силах і вже доводила свою правоту в судах.

"Водночас у корпусі буде проведено службове розслідування та комплексну перевірку обставин затримання майора Ширшина", – наголосили у пресслужбі.

У корпусі очікують від правоохоронних органів чесного й неупередженого розслідування, максимальної прозорості та вичерпного обґрунтування процесуальних дій, а також врахування попередніх обставин "справи Ширшина".

Також у 16-му армійському корпусі закликали утриматися від передчасних висновків та обвинувачень: "Однією із засад правової держави є презумпція невинуватості. Безпідставні спроби дискредитувати військовослужбовців, які зі зброєю в руках захищають Україну, – неприпустимі".

Як повідомлялося, раніше відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області стверджував, що правоохоронці зупинили автомобіль військового, оскільки мали оперативну інформацію про наявність у водія наркотичних речовин. Далі з'явилася інформація , що військовий – колишній командир батальйону 47-ї бригади "Магура" Олександр Ширшин.

Сам Ширшин стверджує, що йому підкинули наркотики. "Мені підкинули траву. Все дуже цікаво і сплановано. Дякую всім причетним. Деталі згодом", – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Ширшин став командиром батальйону 47 ОМБр "Магура" у липні 2024 року. У травні 2025 року подав рапорт на звільнення, у серпні того ж року був звільнений офіційно. Він неодноразово критикував командування у невиправданих втратах людей під час боїв на Курському та Білгородському напрямках.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/19W7tC9iXo/?mibextid=wwXIfr