Корецький про атаку РФ по складах у Бучанському районі: Жахлива трагедія у Вишневому не стала уроком

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький, коментуючи ворожий удар по складських приміщеннях у Бучанському районі Київської області, заявив, що трагедія у Вишневому не стала уроком, і наголосив на необхідності суворого покарання винних.

За його словами, міністр внутрішніх справ та керівник ДСНС доповіли йому щодо ворожого удару по Бучанському району, де після влучання виникла пожежа з подальшою детонацією.

"На п'ятому році повномасштабного вторгнення робити одні і ті самі помилки – це злочинна недбалість. І всі винні, без винятків, мають понести суворе покарання, щоб такі ситуації більше не повторювалися. Очікую від правоохоронців миттєвої та суворої реакції", – наголошується в повідомленні прем'єра у соціальній мережі Facebook.

Трасу Київ – Чоп тимчасово перекрито. На місці працюють поліцейські, рятувальники, вибухотехніки та всі екстрені служби.

"Вживаються невідкладні заходи для захисту та порятунку людей, за потреби – їх евакуації", – зазначив Корецький.

За його словами, для ліквідації наслідків атаки залучені всі необхідні сили та засоби.

Як повідомлялося, у Київській області через пожежу на складських приміщеннях у Бучанському районі, що супроводжується вибухами, було перекрито рух усіх транспортних засобів на ділянці автомобільної дороги М-06 Київ – Чоп із 15-го до 32-го км в обох напрямках.

Раніше в ніч на 6 липня в результаті російської атаки найбільше у Київській області постраждало місто Вишневе. Внаслідок влучань та численних пожеж була знищена забудова на п'ятьох вулицях, пошкоджено десятки будинків та об'єктів інфраструктури. Повідомлялося про дев'ятьох загиблих і 29 поранених, а також про тимчасову евакуацію 600 людей, оголошену через загрозу повторної детонації.

Внаслідок комбінованої атаки РФ по столичному регіону на складах режимного об'єкта виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів, що зберігались в ангарах.

За матеріалами справи, це відбулося через те, що гендиректор підприємства неналежно організував виробничо-господарську діяльність, не забезпечив виконання вимог пожежної безпеки та нормативно-правових актів щодо зберігання боєприпасів і вибухових речовин.

