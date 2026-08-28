У Києві обмежили рух усіх транспортних засобів проспектом Берестейським у напрямку Житомира – поліція

Через ситуацію на трасі Київ – Чоп (М-06) у столиці частково обмежили рух усіх транспортних засобів проспектом Берестейським та Великою Кільцевою дорогою в напрямку Житомира, повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

За його словами, рух транспортних засобів на цих ділянках відновлюється періодично, по мірі можливості.

"У зв'язку із обстановкою на трасі Київ-Чоп (M-06): Частково обмежується рух усіх транспортних засобів: Проспектом Берестейським та Великою кільцевою дорогою в напрямку міста Житомира", – зазначається в повідомленні, поширеному ввечері п'ятниці.

Як повідомлялося, у Київській області через пожежу на складських приміщеннях у Бучанському районі, що супроводжується вибухами, було перекрито рух усіх транспортних засобів на ділянці автомобільної дороги М-06 Київ – Чоп із 15-го до 32-го км в обох напрямках.

Джерело: https://t.me/OBiloshytskiy/2723