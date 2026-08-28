У Бучанському районі через атаку РФ горять склади, пожежа супроводжується вибухами – ОВА

Унаслідок російської атаки на Київщині виникла пожежа на складських приміщеннях у Бучанському районі, яка супроводжується вибухами, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Внаслідок ворожої атаки у Бучанському районі горять складські приміщення. Пожежа супроводжується вибухами", – написав Ткаченко в Телеграм-каналі ввечері п'ятниці.

Через ситуацію тимчасово перекрито рух усіх транспортних засобів на ділянці траси М-06 "Київ – Чоп" із 15-го до 32-го км.

На місці працюють екстрені служби. Рятувальники ліквідовують наслідки атаки та роблять усе можливе, щоб локалізувати пожежу.

Інформація щодо постраждалих, масштабів руйнувань та інших наслідків уточнюється.

Як повідомлялося, раніше начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький інформував, що в результаті ворожої атаки перекрито рух усіх транспортних засобів на ділянці автомобільної дороги М-06 Київ – Чоп із 15-го до 32-го км в обох напрямках.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/2745