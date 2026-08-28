Сапери повністю розмінували село Гракове на Харківщині в межах ініціативи UNITED24 – Мінекономіки

Сапери оператора "Гуманітарна безпека" завершили розмінування села Гракове Чугуївського району Харківської області, 90% території якого після окупації було забруднено вибухонебезпечними предметами, кошти було зібрано через фандрейзингову платформу "UNITED24" у межах ініціативи "Крок за кроком".

Згідно з повідомленням на сайті Міністерства економіки та довкілля України, міністр Олександр Кравченко під час робочого візиту до Харківської області взяв участь у врученні сертифікатів про розмінування голові місцевої громади.

За інформацією відомства, договір про розмінування села Центр гуманітарного розмінування та оператор "Гуманітарна безпека" підписали наприкінці 2025 року. Розмінування території площею 58 га тривало трохи більше ніж пів року. За цей час сапери вилучили близько 200 мін та понад 600 інших вибухонебезпечних предметів.

Крім того, під час наради в Харківській обласній військовій адміністрації (ОВА) за участю начальника ОВА Олега Синєгубова та голови екологічного комітету Ради Олега Бондаренка обговорили проблеми протидії лісовим пожежам на замінованих територіях.

За даними Мінекономіки, наразі обстеження на наявність вибухонебезпечного забруднення потребують близько 406 тис. га лісових масивів.

Джерело: https://me.gov.ua/News/Detail/d53fcc1b-e86f-4432-a353-82a100d58bd6?lang=uk-UA&title=NaKharkivschiniVpersheOchistiliTsileSelo-GroshiNaRozminuvanniaYakogoZbiraliNaPlatformiUnited24