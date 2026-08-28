Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

АТБ запровадила тимчасове обмеження на продаж соціальних товарів до 6 одиниць в одні руки

1 хв читати
Додати як джерело

Мережа магазинів АТБ тимчасово обмежила продаж окремих категорій соціальних товарів – не більше шести одиниць одному покупцеві. Про це компанія повідомила у Facebook.

В АТБ зазначили, що одним із чинників запровадження обмежень стали ворожі удари, а також зростання випадків спекуляції, коли перекупники здійснюють фактично оптові закупівлі у магазинах мережі.

"Сьогодні ми вимушені повідомити вам про введення тимчасових обмежень на певні категорії товарів – продажу соціальних груп товарів по 6 од. в одні руки", – йдеться у повідомленні.

У компанії наголосили, що такі закупівлі критично збільшують навантаження на логістику, яка має передусім забезпечувати свіжими продуктами широкі верстви населення, зокрема у найбільш небезпечних прифронтових регіонах.

"Ми робимо усе можливе, аби на ваших столах завжди були улюблені якісні продукти", – зазначили в АТБ.

 

Джерело: www.facebook.com/share/1D7FAUJALz/?mibextid=wwXIfr

#продаж #україна #продукти #логістика
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ