АТБ запровадила тимчасове обмеження на продаж соціальних товарів до 6 одиниць в одні руки

Мережа магазинів АТБ тимчасово обмежила продаж окремих категорій соціальних товарів – не більше шести одиниць одному покупцеві. Про це компанія повідомила у Facebook.

В АТБ зазначили, що одним із чинників запровадження обмежень стали ворожі удари, а також зростання випадків спекуляції, коли перекупники здійснюють фактично оптові закупівлі у магазинах мережі.

"Сьогодні ми вимушені повідомити вам про введення тимчасових обмежень на певні категорії товарів – продажу соціальних груп товарів по 6 од. в одні руки", – йдеться у повідомленні.

У компанії наголосили, що такі закупівлі критично збільшують навантаження на логістику, яка має передусім забезпечувати свіжими продуктами широкі верстви населення, зокрема у найбільш небезпечних прифронтових регіонах.

"Ми робимо усе можливе, аби на ваших столах завжди були улюблені якісні продукти", – зазначили в АТБ.

Джерело: www.facebook.com/share/1D7FAUJALz/?mibextid=wwXIfr