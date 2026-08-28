РФ атакувала Миколаїв "Бандероллю", під ударом був об'єкт енергетичної інфраструктури – ОВА

Російські війська ввечері п'ятниці атакували Миколаїв, попередньо, крилатими ракетами "Бандероль", під ударом опинився об'єкт енергетичної інфраструктури міста, повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов.

За його словами, станом на зараз інформації про постраждалих унаслідок атаки немає.

"Сьогодні ввечері ворог атакував Миколаїв, попередньо, крилатими ракетами "Бандероль". Під атакою був об'єкт енергетичної інфраструктури міста. Станом на зараз, без постраждалих", – наголосив очільник ОВА в Телеграм.

Джерело: https://t.me/mykolaiv_ova/3070