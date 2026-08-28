На Київщині перекрили рух на ділянці траси Київ – Чоп в обох напрямках

У Київській області перекрито рух усіх транспортних засобів на ділянці автомобільної дороги М-06 Київ – Чоп із 15-го до 32-го км в обох напрямках, повідомив начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

"Перекрито рух усіх транспортних засобів з 15 по 32 км а/д М-06 Київ – Чоп в обох напрямках", – зазначається в повідомленні ввечері п'ятниці.

Для об'їзду перекритої ділянки визначено два альтернативні маршрути. Обидва пролягають через Брусилів, після чого один із них веде в напрямку Білогородки, а інший – через Фастів.

Деталі об'їзних маршрутів начальник департаменту патрульної поліції Білошицький публікує у Телеграм-каналі.

Водіїв закликають враховувати інформацію про перекриття та визначені маршрути об'їзду під час вибору напрямку руху.

Джерело: https://t.me/OBiloshytskiy/2721