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На Київщині перекрили рух на ділянці траси Київ – Чоп в обох напрямках

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У Київській області перекрито рух усіх транспортних засобів на ділянці автомобільної дороги М-06 Київ – Чоп із 15-го до 32-го км в обох напрямках, повідомив начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

"Перекрито рух усіх транспортних засобів з 15 по 32 км а/д М-06 Київ – Чоп в обох напрямках", – зазначається в повідомленні ввечері п'ятниці.

Для об'їзду перекритої ділянки визначено два альтернативні маршрути. Обидва пролягають через Брусилів, після чого один із них веде в напрямку Білогородки, а інший – через Фастів.

Деталі об'їзних маршрутів начальник департаменту патрульної поліції Білошицький публікує у Телеграм-каналі.

Водіїв закликають враховувати інформацію про перекриття та визначені маршрути об'їзду під час вибору напрямку руху.

Джерело: https://t.me/OBiloshytskiy/2721

#перекриття #київська #рух #транспорт
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