На Буковині правоохоронці викрили схему незаконного вилучення анатомічних матеріалів для біоімплантів

Правоохоронці Чернівецької області разом із Національною поліцією України викрили масштабну незаконну схему за участі службових осіб Чернівецького обласного патологоанатомічного бюро. Посадовці організували нелегальний забір анатомічних матеріалів у донорів-трупів для подальшого виробництва біоімплантів.

"За даними слідства, посадові особи Чернівецького обласного патологоанатомічного бюро організували діяльність, пов'язану з вилученням анатомічних матеріалів у донорів-трупів, не маючи відповідного дозволу на здійснення медичної практики за напрямом трансплантології. Додатками до договорів визначався перелік анатомічних матеріалів, які підлягали вилученню, а також вартість відповідних послуг. Для обліку виконаних робіт та проведення розрахунків сторони щомісяця складали й підписували акти приймання-передачі наданих послуг із зазначенням їхньої вартості", – повідомляє пресслужба Національної поліції України.

Водночас у ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що вартість послуг, зазначена в одному з договорів, була занижена. За даними слідства, частину коштів, сплачених понад офіційно визначену договором суму, щомісяця передавали готівкою представникам патологоанатомічного бюро через мережу пунктів обміну валют.

Крім того, за попередніми даними, під час отримання згоди на вилучення анатомічних матеріалів фігуранти користувалися вразливістю родичів померлих та обіцяли їм безкоштовне надання інших послуг, зокрема бальзамування тіла.

В п'ятницю, 28 серпня, поліцейські провели одночасно 18 обшуків за місцями проживання фігурантів, у їхніх автомобілях, службових кабінетах патологоанатомічного бюро та приміщенні підприємства, з яким здійснювалася взаємодія.

Усіх чотирьох фігурантів затримано у порядку ст. 615 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомлено про підозру.

Серед фігурантів – керівник обласного патологоанатомічного бюро, двоє лікарів-патологоанатомів та лаборант.

До суду скеровано клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.